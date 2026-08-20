До 314 увеличилось число жертв землетрясения в Колумбии

До 314 возросло число погибших в результате землетрясения в Колумбии. Землетрясение магнитудой 7.4 произошло 10 августа...

До 314 возросло число погибших в результате землетрясения в Колумбии.

Землетрясение магнитудой 7.4 произошло 10 августа. Эпицентр находился в Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Землетрясение повредило инфраструктуру от тихоокеанского порта Буэнавентура до таких городов, как Кибдо, Кали, Перейра и Манисалес.

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[Абелардо де ла Эсприэлья, президент Колумбии]:«От имени национального правительства, от своего имени и, конечно же, от имени моей семьи я ещё раз выражаю семьям погибших наши глубочайшие соболезнования».

Президент Абелардо де ла Эсприэлья также сообщил, что в результате землетрясения получили травмы более 4400 человек, более 260 пропали без вести. В целом от стихийного бедствия пострадали 262 000 колумбийцев. Кроме того, разрушены более 30 000 зданий. Также повреждена инфраструктура.

Президент подписал указ о введении чрезвычайной ситуации в сфере экономики. Это позволит без одобрения парламента обеспечивать финансирование, которое необходимо для устранения последствий стихийного бедствия.

По предварительной оценке, ущерб от землетрясения составил примерно 9,5 миллиарда долларов США.

При этом Колумбия испытывает финансовые трудности, включая высокий дефицит и нехватку бюджета.

Президент объявил о планах сократить расходы на программы, которые не входят в число приоритетных. Их запустила предыдущая администрация. Одновременно правительство будет искать дополнительные источники финансирования. Президент подчеркнул, что наиболее уязвимые слои населения Колумбии не пострадают от бюджетных корректировок.

Колумбийский лидер также обратился к своему союзнику, президенту США Дональду Трампу, с просьбой приостановить действие пошлин, чтобы помочь южноамериканской стране оправиться от землетрясения. Администрация Трампа ответа пока не дала.

По данным Госдепартамента США, Вашингтон уже оказал помощь Колумбии в размере более 26 миллионов долларов.

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