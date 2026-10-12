Более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Йемене из-за нового витка боевых действий...

Число беженцев в Йемене выросло на 200 тысяч на фоне новых боёв

Более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Йемене из-за нового витка боевых действий. Такие данные опубликовала Международная организация по миграции. Большинство людей бежали из своих районов с начала сентября.

В Адене людей размещают в палаточных лагерях. Им предоставляют наборы для обустройства жилья, продукты и трёхразовое питание. В лагерь продолжают прибывать жители провинций Таиз и Ходейда.

Мухаджид бежал вместе с женой и восемью детьми. Семье пришлось преодолеть пешком часть пути, а затем заплатить за автобус, чтобы добраться до окрестностей Адена.

[Мухаджид аль-Муслими, перемещённый житель Йемена]:

«Мы немедленно бежали, оставив всё. Мы не смогли взять с собой даже одну бутылку воды».

По данным Международной организации по миграции, более половины переселенцев остаются в провинции Таиз. Туда гуманитарным организациям добраться трудно.

[Абдусаттор Эсоев, глава миссии МОМ в Йемене]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Первая и самая сложная проблема – это доступ. Доступ к этим очагам перемещения, то есть к местам, где находится большинство людей, вынужденных покинуть свои дома».

Стоит отметить, что в Йемене ещё до нового обострения конфликта насчитывалось более четырёх миллионов внутренне перемещённых лиц.

Короткая ссылка на эту страницу: