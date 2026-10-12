Число беженцев в Йемене выросло на 200 тысяч на фоне новых боёв

Более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Йемене из-за нового витка боевых действий...
Дата загрузки: 2026-10-13
Более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Йемене из-за нового витка боевых действий. Такие данные опубликовала Международная организация по миграции. Большинство людей бежали из своих районов с начала сентября.
В Адене людей размещают в палаточных лагерях. Им предоставляют наборы для обустройства жилья, продукты и трёхразовое питание. В лагерь продолжают прибывать жители провинций Таиз и Ходейда.
Мухаджид бежал вместе с женой и восемью детьми. Семье пришлось преодолеть пешком часть пути, а затем заплатить за автобус, чтобы добраться до окрестностей Адена.
[Мухаджид аль-Муслими, перемещённый житель Йемена]:
«Мы немедленно бежали, оставив всё. Мы не смогли взять с собой даже одну бутылку воды».
По данным Международной организации по миграции, более половины переселенцев остаются в провинции Таиз. Туда гуманитарным организациям добраться трудно.
[Абдусаттор Эсоев, глава миссии МОМ в Йемене]:
«Первая и самая сложная проблема – это доступ. Доступ к этим очагам перемещения, то есть к местам, где находится большинство людей, вынужденных покинуть свои дома».
Стоит отметить, что в Йемене ещё до нового обострения конфликта насчитывалось более четырёх миллионов внутренне перемещённых лиц.
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