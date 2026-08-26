Мощный торнадо повредил 300 домов в городке Пома во Франции

Страх и сильное потрясение пережили во французском городке Пома, когда на него обрушился мощный торнадо. Пострадали..

Страх и сильное потрясение пережили во французском городке Пома, когда на него обрушился мощный торнадо. Пострадали 39 человек, 15 попали в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

Местная жительница Ванесса рассказывает, как сильно испугалась, увидев приближающуюся бурю. Говорит, что городок оказался в самом центре торнадо.

[Ванесса, местная жительница]:

«Мы говорили себе, что это конец, поскольку видели, как это приближается к нам. Пытались спрятаться дома, но не знали, стоит ли, не знали чего ждать. Всё случилось очень быстро».

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Выйдя после торнадо на улицу, Ванесса увидела напуганных людей и разрушения. По оценкам специалистов, скорость ветра могла достигать 200 километров в час. Торнадо валил деревья, сносил мусорные баки и переворачивал машины.

Повреждено 300 домов. 100 из них, возможно, больше не пригодны для проживания. Также частично разрушены местная школа и старинный замок.

[Ванесса, местная жительница]:

«Это был настоящий торнадо. Мы думали, что попали в США. Облако пыли вращалось и сносило всё на своём пути».

Всех жителей городка эвакуировали в центры временного размещения. Специалисты будут проверять пригодность домов для проживания.

Стихийное бедствие произошло в то время, как сильная жара сменилась грозами во многих районах на юге страны.

Хотя во Франции ежегодно происходит несколько десятков торнадо, обычно они несильные.

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