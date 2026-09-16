Новый виток боевых действий на западном побережье Йемена вынудил более 100 000 мирных жителей покинуть свои..

ООН: новый виток боевых действий в Йемене вынудил 100 000 человек покинуть свои дома

Новый виток боевых действий на западном побережье Йемена вынудил более 100 000 мирных жителей покинуть свои дома. Ещё тысячи решили бежать через Баб-эль-Мандебский пролив в Джибути. Об этом сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:

«Нетрудно представить, насколько опасен этот путь. Многим семьям пришлось бежать в спешке, взяв с собой минимум вещей».

Большинство переселенцев бежали из провинции Таиз. Теперь вынуждены жить в импровизированных лагерях.

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[Абдусаттор Эсоев, глава миссии МОМ в Йемене]:

«Как выглядят эти поселения? В основном это простейшие палатки, временные укрытия и минимальная инфраструктура, обеспечивающая людям хоть какую-то защиту. Я бы не назвал их хорошо организованными лагерями, поскольку мы наблюдаем сокращение финансирования, начавшееся еще в 2025 году».

За годы гражданской войны в Йемене стали переселенцами миллионы людей. Причём они были вынуждены перемещаться неоднократно. Гуманитарная система и так перегружена, а теперь добавились новые переселенцы. ООН выделила на помощь людям пока только девять миллионов долларов. При этом в Международной организации по миграции отмечают, что масштабы нового кризиса трудно оценить полностью.

[Абдусаттор Эсоев, глава миссии МОМ в Йемене]:

«В провинции Таиз есть районы, куда мы не можем попасть, чтобы узнать о потребностях местного населения. Прежде всего, необходимо понять, в чём именно они нуждаются. Цифры, которые мы приводим и на которые ссылаются все наши партнёры, отражают данные, собранные нами непосредственно на местах».

Между тем ООН предупреждает: доставлять помощь всё труднее из-за боевых действий, повреждения дорог, перебоев со связью и ограничений на передвижение.

Новая волна бегства началась после наступления хуситов на западном побережье Йемена. Они захватывают территории и продвигаются к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу.

Представители международных организаций призывают обе стороны конфликта в Йемене соблюдать нормы международного права, а также обеспечивать безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи.

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