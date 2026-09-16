ООН: новый виток боевых действий в Йемене вынудил 100 000 человек покинуть свои дома

Новый виток боевых действий на западном побережье Йемена вынудил более 100 000 мирных жителей покинуть свои..
Дата загрузки: 2026-09-17
Новый виток боевых действий на западном побережье Йемена вынудил более 100 000 мирных жителей покинуть свои дома. Ещё тысячи решили бежать через Баб-эль-Мандебский пролив в Джибути. Об этом сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик.
[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:
«Нетрудно представить, насколько опасен этот путь. Многим семьям пришлось бежать в спешке, взяв с собой минимум вещей».
Большинство переселенцев бежали из провинции Таиз. Теперь вынуждены жить в импровизированных лагерях.
[Абдусаттор Эсоев, глава миссии МОМ в Йемене]:
«Как выглядят эти поселения? В основном это простейшие палатки, временные укрытия и минимальная инфраструктура, обеспечивающая людям хоть какую-то защиту. Я бы не назвал их хорошо организованными лагерями, поскольку мы наблюдаем сокращение финансирования, начавшееся еще в 2025 году».
За годы гражданской войны в Йемене стали переселенцами миллионы людей. Причём они были вынуждены перемещаться неоднократно. Гуманитарная система и так перегружена, а теперь добавились новые переселенцы. ООН выделила на помощь людям пока только девять миллионов долларов. При этом в Международной организации по миграции отмечают, что масштабы нового кризиса трудно оценить полностью.
[Абдусаттор Эсоев, глава миссии МОМ в Йемене]:
«В провинции Таиз есть районы, куда мы не можем попасть, чтобы узнать о потребностях местного населения. Прежде всего, необходимо понять, в чём именно они нуждаются. Цифры, которые мы приводим и на которые ссылаются все наши партнёры, отражают данные, собранные нами непосредственно на местах».
Между тем ООН предупреждает: доставлять помощь всё труднее из-за боевых действий, повреждения дорог, перебоев со связью и ограничений на передвижение.
Новая волна бегства началась после наступления хуситов на западном побережье Йемена. Они захватывают территории и продвигаются к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу.
Представители международных организаций призывают обе стороны конфликта в Йемене соблюдать нормы международного права, а также обеспечивать безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи.
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