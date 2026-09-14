Юной панде из зоопарка «Эверленд» в южнокорейском Йонъине исполнилось 100 дней, и ей наконец-то дали имя...

Детёнышу панды в зоопарке «Эверленд» в Южной Корее выбрали имя

Юной панде из зоопарка «Эверленд» в южнокорейском Йонъине исполнилось 100 дней, и ей наконец-то дали имя. Детёныша назвали Шу Бао. В переводе с китайского это означает «сокровище, сияющее, словно утренний свет».

Имя выбрали голосованием. В зоопарк поступило более 10 000 предложений. Специалисты отобрали пять финальных имён. Во втором голосовании было 220 000 участников. Более 40% выбрали имя Шу Бао.

Панда родилась 3 июня. Весила 171 грамм. Сейчас весит пять с половиной килограммов. Шу Бао – младшая сестра Фу Бао – первой большой панды, родившейся в Южной Корее. Фу Бао стала национальной знаменитостью и любимицей публики, а два года назад уехала в Китай. О ней заботился смотритель Кан Чхоль Вон.

Он также растил сестёр-близнецов Жуй Бао и Хуэй Бао. А теперь под его опекой новая питомица.

[Кан Чхоль Вон, смотритель зоопарка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В отличие от своих старших сестёр, наша четвёртая панда из семейства Бао кажется особенно спокойной и покладистой. Поэтому мы надеемся, что она вырастет очень доброй и кроткой пандой».

Родителей четырёх панд зовут Ай Бао и Лэ Бао. Они прибыли в Южную Корею из китайской провинции Сычуань в 2016 году в рамках 15-летней аренды.

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