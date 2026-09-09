США объявили об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью. По данным Центрального командования, это стало ответом..

США объявили об уничтожении пяти иранских танкеров в ответ на ракетные атаки

США объявили об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью. По данным Центрального командования, это стало ответом на две попытки ракетных атак на американский военный корабль.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон будет и дальше отвечать на любые атаки.

[Марко Рубио, госсекретарь США]:

«Иран продолжает попытки атаковать военные корабли США. И за каждый такой случай или попытку это сделать они будут терять танкеры. Я думаю, что сегодня это тоже случится».

В связи с эскалацией активность судоходства через Ормузский пролив значительно снизилась. Во вторник водный путь пересекло только шесть грузовых судов. Это примерно вдвое меньше среднего показателя за последние десять дней.

Иран тем временем заявил о захвате американского подводного беспилотника у входа в пролив. Иранские СМИ показали кадры аппарата, который, по данным Reuters, похож на модель Dive-LD.

В США подтвердили потерю аппарата. В Центральном командовании сообщили, что беспилотник неисправен и был потерян во время работы в регионе. По американской версии, он не собирал секретные данные и не имел засекреченного гидролокационного или радиолокационного оборудования.

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Между тем, йеменские хуситы, получающие поддержку Ирана, атаковали несколько городов и объектов энергетической инфраструктуры на юге Саудовской Аравии. Не менее 73 человек получили ранения, включая женщин и детей. На нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары.

Хуситы заявили, что использовали баллистические ракеты и беспилотники. Среди целей они назвали авиабазу, а также объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Саудовская коалиция заявила, что ответит на атаки.

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