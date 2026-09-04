США не будут вести переговоры с Ираном, пока Тегеран продолжает атаковать торговые суда в Ормузском проливе...

Вэнс: США не будут вести переговоры с Ираном, пока он атакует суда

США не будут вести переговоры с Ираном, пока Тегеран продолжает атаковать торговые суда в Ормузском проливе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме.

По его словам, Вашингтон считает прекращение атак на судоходство главным условием для начала переговоров. Вэнс также заявил, что именно действия Ирана привели к росту цен на топливо.

[Джей Ди Вэнс, вице-президент США]:

«Президент предельно ясно сказал: мы не разговариваем с ними и не будем разговаривать, пока они не прекратят стрелять по торговым судам».

Вэнс заявил, что через Ормузский пролив накануне прошло около 15 миллионов баррелей нефти. По его словам, США обеспечивают безопасность маршрута, поскольку другие страны не обладают необходимыми возможностями.

Вице-президент также отказался называть происходящее войной. Он отметил, что основные боевые операции завершились около шести недель назад, хотя отдельные столкновения продолжаются.

Вэнс не смог назвать сроков окончания конфликта. По его словам, ответ на вопрос о завершении противостояния зависит от того, когда Иран прекратит атаки на суда.

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Отдельно Вэнс сообщил, что США расследуют удар по дому на юге Ирана, где во время свадебного торжества погибли люди. Иранские власти сообщили о пяти погибших и почти 70 раненых.

[Джей Ди Вэнс, вице-президент США]:

«Мы расследуем это, потому что нам небезразлично. Мы хотим знать».

Reuters позднее сообщил, что анализ фото и видео с места происшествия указывает на прямое попадание американского боеприпаса в здание. США пока не взяли на себя ответственность за удар.

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