Дональд Трамп заявил, что США продолжают военную кампанию против Ирана, но она не должна затянуться. По..

Трамп: новая кампания США против Ирана долго не продлится

Дональд Трамп заявил, что США продолжают военную кампанию против Ирана, но она не должна затянуться. По словам президента, американские силы контролируют Ормузский пролив и ежедневно проводят по нему суда с миллионами баррелей нефти.

Трамп также сообщил о новых ударах по иранским объектам. По его словам, США уничтожили иранскую ракетную систему, предназначенную для установки мин в проливе.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Они пытались восстановить свои радиолокационные системы, ракетную систему и сброс мин. Вы знаете, мы убрали все мины из Ормузского пролива. Они пытались построить установку, которая сбрасывает мины. Кто вообще такое делает? Я никогда не слышал о таком. Но они этим занимались».

Президент США сказал, что новые удары были ответом на атаку на американскую базу в Иордании. Он заявил, что Иран выпустил по базе восемь ракет.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы сбили их все. Одну пропустили, потому что она была неточной. Она упала где-то посреди пустыни, поэтому мы позволили ей пройти».

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Дональд Трамп также заявил, что обсудил с руководителями нефтегазовых компаний рост цен на бензин.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Да, я это обсуждал. В основном это были розничные продавцы. Я хочу, чтобы розничные цены снизились».

Президент отдельно высказался о торговых отношениях с Канадой. Он заявил, что Вашингтону не нужны канадские товары и что, по его мнению, зависимость в торговле в большей степени существует со стороны Канады.

Отношения соседей резко ухудшились после срыва торговых переговоров 21 августа. Вашингтон ввёл 50-процентные пошлины на часть канадского импорта, а Оттава объявила об ответных мерах. Трамп продолжает обвинять Канаду в том, что она годами пользуется преимуществами торговли с США.

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