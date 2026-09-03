Трамп: новая кампания США против Ирана долго не продлится

Дональд Трамп заявил, что США продолжают военную кампанию против Ирана, но она не должна затянуться. По..
Дата загрузки: 2026-09-04
Дональд Трамп заявил, что США продолжают военную кампанию против Ирана, но она не должна затянуться. По словам президента, американские силы контролируют Ормузский пролив и ежедневно проводят по нему суда с миллионами баррелей нефти.
Трамп также сообщил о новых ударах по иранским объектам. По его словам, США уничтожили иранскую ракетную систему, предназначенную для установки мин в проливе.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Они пытались восстановить свои радиолокационные системы, ракетную систему и сброс мин. Вы знаете, мы убрали все мины из Ормузского пролива. Они пытались построить установку, которая сбрасывает мины. Кто вообще такое делает? Я никогда не слышал о таком. Но они этим занимались».
Президент США сказал, что новые удары были ответом на атаку на американскую базу в Иордании. Он заявил, что Иран выпустил по базе восемь ракет.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Мы сбили их все. Одну пропустили, потому что она была неточной. Она упала где-то посреди пустыни, поэтому мы позволили ей пройти».
Дональд Трамп также заявил, что обсудил с руководителями нефтегазовых компаний рост цен на бензин.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Да, я это обсуждал. В основном это были розничные продавцы. Я хочу, чтобы розничные цены снизились».
Президент отдельно высказался о торговых отношениях с Канадой. Он заявил, что Вашингтону не нужны канадские товары и что, по его мнению, зависимость в торговле в большей степени существует со стороны Канады.
Отношения соседей резко ухудшились после срыва торговых переговоров 21 августа. Вашингтон ввёл 50-процентные пошлины на часть канадского импорта, а Оттава объявила об ответных мерах. Трамп продолжает обвинять Канаду в том, что она годами пользуется преимуществами торговли с США.
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