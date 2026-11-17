Иранцев предупредили о возможных отключениях газа этой зимой. По заявлению властей, перебои могут затронуть большинство регионов..

Иранцев предупредили о возможных отключениях газа этой зимой. По заявлению властей, перебои могут затронуть большинство регионов страны. Национальная газовая компания связывает ухудшение ситуации с повреждением четырёх газоперерабатывающих заводов в ходе войны с США. Предприятия пытаются восстановить.

[Масуд Пезешкиан, президент Ирана]:

«Используйте как можно меньше электричества, газа, бензина и дизельного топлива. Это возможно. Если 30 миллионов домохозяйств снизят настройки термостатов, например будут поддерживать температуру отопления на два-три градуса ниже, мы справимся».

В магазинах Тегерана покупатели присматриваются к электрическим обогревателям на случай перебоев с газом. Однако приобрести запасной источник тепла могут позволить себе не все.

[Амин Шабани, продавец отопительных приборов]:

«Учитывая, насколько выросли цены даже на отечественную продукцию – будь то электрические или газовые обогреватели, – люди, услышав эти цены, просто не могут решиться».

Для уличных торговцев перебои с топливом означают риск потерять заработок. Некоторые готовят на газе и заранее пополняют запасы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Сейед Ахмад Сейеди, уличный торговец]:

«По правде говоря, мы купили около семи-восьми баллонов, чтобы было чем кормить семью. Ведь нам нужно платить за аренду и покрывать другие расходы».

Иран – крупный производитель газа, который разрабатывает часть крупнейшего в мире газового месторождения. Но страна и прежде не всегда могла обеспечить внутренний спрос. Причина – устаревшее оборудование. Усугубляют проблему международные санкции. В последние годы в Иране также периодически отключают электричество.

Короткая ссылка на эту страницу: