Президент Польши Кароль Навроцкий прибыл в Аргентину. Это первый за 31 год визит польского главы государства..

Президент Польши Кароль Навроцкий прибыл в Аргентину. Это первый за 31 год визит польского главы государства в эту страну. Во вторник в Буэнос-Айресе его принял президент Аргентины Хавьер Милей. В предыдущий раз сюда приезжал Лех Валенса в 1995 году.

На переговорах в правительственном дворце лидеры обсудили торговлю и возможности для сотрудничества между польскими и аргентинскими компаниями. Перед визитом команда Навроцкого сообщила, что польская сторона также хочет поделиться опытом перехода к рыночной экономике и обсудить борьбу с коррупцией.

На переговорах с Милеем Навроцкий также попросил Аргентину поддержать вступление Польши в «Группу двадцати». Аргентина уже входит в альянс, а Польша хочет стать его постоянным членом. По данным администрации Навроцкого, Милей поддержал эту инициативу. Ближайший саммит G20 пройдёт в декабре в Майами.

В Буэнос-Айресе Навроцкий также встретился с представителями польской общины. В столице работает Польский дом, где размещается Союз поляков в Аргентине. На встрече с общиной президент вручил государственные награды и польские флаги.

Чили станет второй и последней страной в поездке Навроцкого по Южной Америке. Там он встретится с президентом страны и посетит рудник Сьерра-Горда в пустыне Атакама. На руднике добывают медь и молибден, а 55 процентов предприятия принадлежит польской компании KGHM.

Короткая ссылка на эту страницу: