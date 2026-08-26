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Танцоры со всего мира соревнуются за титул чемпиона по танго в Аргентине

Танцоры со всего мира соревнуются за титул чемпиона по танго в Аргентине

Более 800 пар из разных стран собрались на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе. Соревнования начались..

Дата загрузки: 2026-08-27

Танцоры со всего мира соревнуются за титул чемпиона по танго в Аргентине

Более 800 пар из разных стран собрались на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе. Соревнования начались 23 августа и продлятся до 2 сентября.

Танцоры выступают в двух категориях: салонное и сценическое танго. В полуфиналы вышли пары, которые прошли отбор на чемпионатах и предварительных этапах в Аргентине и других странах.

Для участников турнир стал не только соревнованием, но и возможностью встретиться с танцорами из разных стран.

[Микела Торо, участница из Италии]:
«Для меня участие в чемпионате мира — это стремление к личному развитию. Без сомнения, это главный праздник танго во всём мире. Возможность соревноваться с танцорами из разных стран – большая мотивация. Для меня это праздник».

Чемпионат проходит в рамках двухнедельного фестиваля танго. Власти Буэнос-Айреса называют его крупнейшим в мире событием, посвящённым этому танцу.

[Валентина Валенсия Гомес, участница из Колумбии]:
«Это необъяснимое чувство: сердце бьётся быстрее, эмоции на пределе, хочется плакать. Радость и бесконечный набор слов, которыми я могла бы это описать».

Танго зародилось в рабочих районах Буэнос-Айреса и Монтевидео в конце XIX века. На его развитие повлияли европейские мигранты, потомки африканских рабов и местные жители.

Финальные выступления чемпионата состоятся 1 и 2 сентября.

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