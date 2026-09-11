Сотни британцев выстраиваются в очередь, чтобы впервые за 900 лет увидеть собственную историю на гобелене из..

Комета Галлея и покорение Англии: тысячи британцев идут посмотреть на гобелен из Байё в Лондоне

Сотни британцев выстраиваются в очередь, чтобы впервые за 900 лет увидеть собственную историю на гобелене из Байё. Его выставляют в Британском музее в Лондоне.

Знаменитая вышивка длиной 70 метров похожа на своеобразный средневековый комикс, который в картинках рассказывает о подготовке нормандского завоевания Англии Вильгельмом I и битве при Гастингсе в 1066 году. Всего 58 сцен, на которых изображены сотни людей и животных.

Гости выставки могут сначала рассмотреть гобелен с лестницы, а потом спуститься вниз и увидеть детали. На осмотр дают 40 минут.

[Серена, посетительница выставки]:

«Можно подойти очень близко. Нужно постоянно двигаться, и вам словно об этом напоминают. Ты будто бы на эскалаторе – невозможно стоять на месте».

[Ричард, посетитель выставки]:

«Очень приятно его увидеть. Это как частичка дома, которая впервые за 950 лет оказалась здесь».

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На гобелене не только военные сражения, но и сцены из повседневной жизни. Также можно увидеть фантастических существ и даже комету Галлея. Её появление на небе в 1066 году сочли плохим знаком и связали с вторжением в Англию Вильгельма Завоевателя и гибелью короля Гарольда II.

Гобелен из Байё – это на самом деле льняное полотно с аппликациями и вышивкой шерстяными нитками. Он был создан в XI веке, предположительно, в Англии. Хранилась вышивка во Франции. Сейчас музей на реконструкции, поэтому реликвию временно предоставили Великобритании.

Первую партию билетов распродали за считанные часы. Выручка достигла двух с половиной миллионов фунтов стерлингов. Следующая партия билетов поступит в продажу в октябре. Выставка продлится до июля 2027 года.

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