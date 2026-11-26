Парад Macy’s в честь Дня благодарения в Нью-Йорке впервые за 100 лет перенесли из-за непогоды. Шествие..

Парад Macy’s в честь Дня благодарения в Нью-Йорке впервые за 100 лет перенесли из-за непогоды. Шествие должно было состояться в четверг, в день праздника. Однако синоптики предупредили о ливнях, подтоплениях на побережье во время приливов и о порывах ветра до 105 километров в час.

[Уилл Косс, исполнительный продюсер парада Macy’s]:

«Мы очень огорчены тем, что наш парад перенесли, но безопасность участников и зрителей для нас всегда на первом месте. В День благодарения ожидается сильная непогода, и мы в тесном сотрудничестве с городскими властями решили, что сотый парад Macy’s в честь Дня благодарения пройдёт в субботу, 28 ноября».

Одной из главных причин переноса стал сильный ветер. Он может затруднить управление гигантскими надувными фигурами, которые проносят над улицами Манхэттена. После объявления о переносе рабочие выпустили воздух из уже надутых фигур Марио, Хелло Китти и Пикачу. Их убрали, чтобы снова надуть перед шествием.

[Джессика Тиш, глава полиции Нью-Йорка]:

«Сотрудники полиции будут дежурить вдоль всего маршрута протяжённостью около четырёх километров, а также в соседних кварталах. Им будут помогать специализированные подразделения, включая отряд экстренного реагирования, конную полицию, кинологов, портовую и авиационную службы, взрывотехников и другие подразделения».

Первый парад Macy’s прошёл в 1924 году. Его устроили сотрудники нью-йоркского универмага, чтобы привлечь покупателей к рождественским витринам. Хотя шествие состоялось в День благодарения, тогда его называли рождественским.

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Гигантские шары появились в 1927 году. А на следующий год организаторы начали использовать гелий, чтобы фигуры могли парить над улицами.

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