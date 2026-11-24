В немецком Дортмунде зажгли праздничные огни на ёлке. Здесь её называют самой высокой рождественской елью в..

Самая высокая рождественская ёлка в мире зажглась в немецком Дортмунде

В немецком Дортмунде зажгли праздничные огни на ёлке. Здесь её называют самой высокой рождественской елью в мире.

Высота конструкции – 45 метров. Она собрана из 1200 живых ёлок. Их общий вес – 40 тонн. Венчает композицию четырёхметровая фигура ангела, сияние которой обеспечивают 138 000 светодиодных огней.

[Алекс, жительница Дортмунда]:

«Чем раньше украсишь всё вокруг, тем дольше продлится радость. И ёлка — неотъемлемая часть этого».

[Беате, жительница Дортмунда]:

«Церемония зажжения огней на рождественской ёлке – это настоящий сигнал о том, что рождественский сезон постепенно начинается, и на душе становится радостнее».

Такую ёлку устанавливают в Дортмунде с 96-го года. Она служит центральным элементом городской праздничной ярмарки, которую здесь называют «Рождественским городом».

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