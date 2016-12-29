Актриса Дебби Рейнольдс умерла сразу после смерти дочери Кэрри Фишер

Голливудская актриса Дебби Рейнольдс умерла в одной из больниц Беверли-Хиллз в возрасте 84 лет. Это случилось на следующий день после смерти её дочери – актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в «Звёздных войнах». Та скончалась 27 декабря от сердечного приступа.

Сын актрисы рассказывает, что ей стало плохо во время обсуждения организации похорон Кэрри. Скорая увезла Рейнольдс с подозрениями на инсульт.

Актриса была очень популярна в 50-60 годах прошлого века, снимаясь, в основном, в комедиях и мюзиклах. Она получила известность благодаря главной роли в фильме «Поющие под дождем». Другие известные фильмы с её участием — «Развод по-американски» и «Непотопляемая Молли Браун». За роль в последнем она была номинирована на «Оскар».

В одном из интервью актриса говорила, что довольна не только своей карьерой, но и жизнью в целом.

[Дебби Рейнольдс, актриса]:

«Мне очень повезло, потому что я начала (работать в кино), когда я был еще очень молодой, мне было 16 лет, очень давно, 65 лет назад. У меня была замечательная карьера, у меня была прекрасная жизнь, большой опыт пребывания в шоу-бизнесе, я люблю его».

После известия о смерти Дебби Рейнольдс её коллеги и поклонники собрались на голливудской «Аллее славы».

[Грегг Донован, актёр]:

«Я помню «Непотопляемую Молли Браун», в которой она снялась. Вчера умерла её дочь, а сегодня — она, это просто невероятно. Это худший год для Голливуда». [Леон Франко, актёр]:

«Я в шоке, это произошло так неожиданно. Возможно, она была настолько поражена, что у нее случился инсульт».

Дебби Рейнольдс трижды была замужем. От первого мужа, певца Эдди Фишера, у неё родились дочь Кэрри и сын Тодд.