Открытие в Перу: холм оказался важной пирамидой инков

Недавнее открытие перуанских археологов может пролить больше света на жизнь представителей империи инков. Учёные исследовали пирамиду, обнаруженную в центре страны в районе Кальехон-де-Уайлас. Ранее это место считалось просто природным холмом – оно было покрыто густой растительностью. Теперь же археологи пришли к выводу, что эта долина в 285 километрах от Лимы играла более важную роль в жизни инков, чем считалось ранее.

Ученые полагают, что пирамида построена в стиле ушну, то есть имеет усечённую вершину.

[Мигель Агилар, археолог]:

«Мы находимся в той части, где инки либо местные правители проводили религиозные церемонии для обычных семей или семей элиты общества».

Пирамиды ушну были важным административным и религиозным центром империи инков. Они служила местом для жертвоприношений. Возможно, их использовали и для астрономических наблюдений. Пирамиды играла важную роль в жизни людей того времени.

[Мигель Агилар, археолог]:

«Согласно тому, что мы видим, пирамида была центральным местом. Ушну всегда находится в центре, потому что играет важную роль в формировании идеологического господства, а также используется для астрономических наблюдений».

На месте раскопок археологи также обнаружили изделия из керамики времён доколумбовой культуры Рекуай. Кроме того, здесь находятся каменные башни, возведённые за тысячу лет до появления инков в этом регионе.