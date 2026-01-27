В этом месяце в ресторане Pavyllon отеля Four Seasons в Лондоне запустили первое в городе мишленовское..

90 фунтов за завтрак в ресторане со звездой Мишлен: стоит ли он своих денег

В этом месяце в ресторане Pavyllon отеля Four Seasons в Лондоне запустили первое в городе мишленовское дегустационное меню на завтрак. Оно стоит 90 фунтов стерлингов и включает безалкогольные напитки. Создал его шеф-повар Янник Аллено – самый титулованный мишленовский шеф в мире.

Завтрак из пяти блюд подают каждые выходные за стойкой ресторана премиум-уровня. В меню – круассан с лобстером, рукколой и пармезаном, французский тост и другие блюда. Каждое сопровождается элегантным безалкогольным коктейлем, например свекольным.

[Роберто Сидду, ассистент менеджера ресторана]:

«Мы предлагаем дегустационное меню, похожее на наши мишленовские обеды и ужины, чтобы создать совершенно уникальный завтрак – вкусный, роскошный и необычный».

Завтрак часто бывает простым и быстрым. Но здесь официанты подробно описывают каждое блюдо, а посетители могут наблюдать за работой поваров.

[Николас Бусси, старший су-шеф]:

«Завтрак – самая важная еда дня. Мы радуем гостей с самого утра, и каждая деталь имеет значение».

Меню меняется в зависимости от сезона. Оно также включает вегетарианские и веганские варианты.

Для сравнения, в сети пабов Wetherspoon традиционный полный английский завтрак, включающий яичницу, бекон, сосиски и бобы стоит от трёх фунтов стерлингов. За кофе или чай придётся доплатить примерно два фунта с неограниченными доливами.

[Шон Мэттокс, менеджер Wetherspoon]:

«Я думаю, что очень важно привлечь всех членов сообщества. Мы хотим, чтобы наши пабы были центром. Полный английский завтрак – культовый пункт в меню в пабах по всей Великобритании».

Впрочем, посетители дегустационного завтрака в ресторане со звездой Мишлен, не жалеют о потраченных деньгах.

[Генри Саутан, фуд-критик]:

«Обычно я не ем завтрак, но сделать из утра настоящее событие – это здорово. Напитки к каждому отдельному блюду – это также нечто уникальное».

[Натали Бигби-Берри, посетительница завтрака]:

«Датчане славятся своими выпечками, и этот датский круассан с грушей и черникой – просто замечательный. Дания была бы горда».

