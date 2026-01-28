Эта редкая зебровая акула выросла в неволе, а теперь будет жить в дикой природе. Её выпускают..

В Таиланде редких зебровых акул разводят и выпускают их в океан

Эта редкая зебровая акула выросла в неволе, а теперь будет жить в дикой природе. Её выпускают в море у берегов Таиланда. Когда-то таких рыб здесь было много, но потом вид начал исчезать. Причина в деградации мангровых лесов и коралловых рифов. Также акулы погибали, случайно попадая в сети рыбаков.

Теперь тайские защитники природы работают над восстановлением популяции. Они запустили программу разведения редких акул.

Руководительница проекта говорит, что зебровые акулы важны для поддержания баланса в морской экосистеме, поскольку контролируют численность других рыб.

Разведение акул начинается в этой лаборатории. Биологи помещают яйца, отложенные акулами, в специальные резервуары и постоянно наблюдают за их развитием. Вылупившуюся молодь по мере роста перемещают в разные аквариумы, предназначенные для разных стадий развития.

Затем подросших акул переводят в Пхукетский морской биологический центр, где им помогают скорректировать поведение и развить навыки поиска и добычи пищи. Это необходимо для выживания в дикой природе.

Потом ещё восемь месяцев акулы живут в морском вольере у острова Майтон, недалеко от Пхукета. После адаптации их выпускают на волю.

[Метави Чуангчароенди, руководитель проекта]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Морской вольер построен для того, чтобы акулы привыкли к естественной среде обитания. Специалисты по уходу за акулами ежедневно их кормят, замеряют рост и следят за состоянием здоровья, чтобы подготовить к жизни в дикой природе».

В прошлом году в рамках программы в дикую природу выпустили семь акул.

[Метави Чуангчароенди, руководительница проекта]:

«Я назвала бы успехом то, что популяция зебровых акул восстанавливается. Дайверы видят их ежедневно. Акулы размножаются. Мы видим отложенные яйца, и они не попадают на рынки. Кроме того, среда обитания акул здорова. У нас теперь здоровая океаническая экосистема с коралловыми рифами и мангровыми зарослями».

Зебровые акулы обитают в тропических и субтропических водах Индийского и Тихого океанов. Иногда встречаются в южной части Японского моря. Эти рыбы вырастают до 2,3 метра, изредка — до трёх. Они не нападают на людей, но если спровоцировать, то могут укусить.

Короткая ссылка на эту страницу: