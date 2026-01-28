Отзыв детской молочной смеси из магазинов шокировал родителей во Франции

Отзыв детской молочной смеси во Франции вызвал беспокойство среди родителей. Некоторые задумываются, есть ли связь между..

Отзыв детской молочной смеси во Франции вызвал беспокойство среди родителей. Некоторые задумываются, есть ли связь между недомоганием их детей и употреблением сухого молока.

В январе некоторые крупные компании, включая Nestle, Danone и Lactalis, отозвали из продажи определённые партии детской молочной смеси. Это сделано в качестве меры предосторожности из-за возможного загрязнения токсичным веществом цереулидом.

Сейчас во Франции расследуют смерть двух младенцев, употреблявших детскую молочную смесь. Хотя ещё не доказано, что именно это стало причиной трагедии, многие родители напуганы.

Отец двух детей Пьер-Антуан говорит, что у его шестимесячной дочери были рвота и диарея. Теперь он думает, связано ли это с употреблением молочной смеси.

[Пьер-Антуан, отец двух детей]:

«Мы перестали использовать сухое молоко, потому что больше не доверяем ни одной марке».

У Шафии трое детей. Её дочь также страдала из-за проблем с пищеварительной системой.

[Шафия, мама троих детей ]:

«Это было шокирующе, по-настоящему шокирующе. Я сразу обратилась к педиатру. Он проверил и выяснил, что дело не в сухом молоке. Но это сильно меня напугало».

Цереулид вырабатывается некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. Токсин вызывает пищевое отравление, которое сопровождается тошнотой и рвотой.

Министерство сельского хозяйства Франции потребовало от всех производителей молока провести анализы своей продукции и предоставить результаты регулирующему органу.

