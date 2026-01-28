Трамп обещает снизить напряжённость в Миннесоте на фоне протестов

Дональд Трамп заявил, что он «немного снизит» напряжённость в Миннесоте на фоне присутствия в штате сотрудников..

Дональд Трамп заявил, что он «немного снизит» напряжённость в Миннесоте на фоне присутствия в штате сотрудников миграционной службы.

Он также сказал, что Алекс Претти, человек, застреленный федеральным агентом во время столкновения в Миннеаполисе, не должен был вступать в конфронтации, имея при себе оружие и полные патронов магазины.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Конечно, ему не следовало носить оружие. Но все присутствующие в этом зале считают это очень прискорбным инцидентом. Очень печальный инцидент. Мне не нравится, что у него был пистолет. Мне не нравится, что у него было два полностью заряженных магазина. Это очень плохо. И несмотря на это, я бы сказал, что это очень прискорбно».

Во вторник глава пограничной службы в администрации Трампа Том Хоман встретился с мэром Миннеаполиса и губернатором Миннесоты.

Хомана назначили координатором мер по контролю миграции в Миннеаполисе вместо «главного командующего» пограничной службы США Грегори Бовино. Самого Бовино, по словам источников, понизили в должности и перевели на другую работу после гибели двух граждан США от пуль сотрудников иммиграционной службы.

Трамп также выразил поддержку министру внутренней безопасности Кристи Ноэм. Ранее ведущие демократы в Капитолии обвинили её в кризисе и призвали сместить её с должности или объявить ей импичмент.

В декабре прошлого года Министерство внутренней безопасности США совместно с Иммиграционной и таможенной службой и пограничниками официально объявило о широкомасштабной операции по выявлению и депортации людей без законного статуса в Миннеаполисе и Сент-Поле.

В рамках этой операции в штат направили тысячи федеральных агентов для выявления предполагаемых нарушителей иммиграционных законов и «криминальных нелегалов».

