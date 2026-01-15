Самая сложная в Европе гонка на собачьих упряжках проходит в Альпах

В Швейцарских и Французских Альпах продолжается гонка на собачьих упряжках «Большая Одиссея». Она длится 12 дней...

В Швейцарских и Французских Альпах продолжается гонка на собачьих упряжках «Большая Одиссея». Она длится 12 дней. Это самые престижные, захватывающие и сложные в Европе соревнования на собачьих упряжках.

Гонка состоит из девяти этапов. Участникам надо преодолеть дистанцию в 400 километров. По пути их ждут спуски и подъёмы, а также великолепные зимние пейзажи. Трасса проходит рядом с горнолыжными курортами.

[Маттео Фоссати, участник гонки из Италии]:

«Мне нравится бегать по Альпам. Когда встречаются подъёмы, я тоже бегу с собакой. Вот что мне нравится в этом виде спорта».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Норвежская погонщица Сиссель Вольф Мёльмен заняла второе место в 2023 году. Сейчас надеется улучшить результат. Сюда приехала с 12-ю собаками, но у неё их больше. Первую взяла из приюта.

[Сиссель Вольф Мёльмен, участница гонки из Норвегии]:

«Она была очень энергичной, и я стала кататься с ней на велосипеде. Мне показалось, что это весело. А две собаки – в два раза веселее, а три – втрое. Теперь у меня 14 гончих и 24 хаски».

Для некоторых участников победа не главное.

[Тева Бароцци, участник гонок из Франции]:

«Мне просто нравится этот образ жизни. Я здесь хорошо провожу время со своими собаками. Вот и всё».

Все собаки должны быть чипированы. Животным надо давать отдых, чтобы они не бежали на всех этапах гонки. У погонщика и собак есть GPS-трекер. Это позволяет специалистам наблюдать за упряжками.

[Жан-Пьер Рота, сотрудник службы наблюдения]:

«Был случай, когда погонщик упал с саней, и собаки убежали довольно далеко. Они отдалились почти на два километра от трассы. Но мы с помощью телефонов и раций можем связаться с сотрудниками станций и вызвать снегоходы, чтобы найти собак и вернуть их погонщику».

Во время соревнований также дежурит бригада ветеринаров. При необходимости собакам оказывают помощь. В основном у них бывают мышечные судороги и обезвоживание, но иногда приходится обрабатывать раны от укусов.

Гонка «Большая Одиссея» проходит в 22-й раз. В этом году участвуют 60 погонщиков и 600 ездовых собак. Соревнования продлятся до 22 января.

Короткая ссылка на эту страницу: