Студенты построили модульный электромобиль, который можно ремонтировать самому

Дата загрузки: 2026-01-21
Этот электромобиль однажды сильно облегчит жизнь водителям. Он состоит из модулей, поэтому его можно ремонтировать самостоятельно. Концепт-кар построили нидерландские студенты из Технического университета Эйндховена.
Электромобиль оснащён диагностической системой. Она позволяет выявить любые неполадки. Достаточно подключить к машине смартфон, и можно увидеть проблему, а также понять, какие инструменты понадобятся. Они, кстати, хранятся в переднем багажнике.
[Марк Макс Ховенаарс, разработчик электромобиля]:
«Также можно посмотреть на 3D-модель автомобиля и найти эту красную точку. Она покажет, где именно находится сломанный компонент».
Ключевая проблема при ремонте электромобилей – доступ к аккумуляторным батареям. Они часто полностью интегрированы в платформу машины. Добраться до них может только профессионал.
Изобретатели решили этот вопрос, создав модульную аккумуляторную систему, состоящую из четырёх блоков.
[Каллюм Армаур, разработчик электромобиля]:
«Это наш модульный аккумуляторный блок, доступ к которому осуществляется через боковую юбку. Нажимаете на защёлку, открываете и видите модули. Потом нужно отпустить только один фиксатор, а затем достать батарею вот так. И это очень легко сделать самому».
По модульному принципу также создана трансмиссия. В отдельных отсеках расположены двигатель и коробка передач.
Кроме того, легко снимаются бамперы и крылья. В принципе, весь кузов можно разобрать за несколько минут.
Модульный электромобиль позволит водителям снизить затраты на ремонт. В мастерских он часто обходится очень дорого.
