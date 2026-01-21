Этот электромобиль однажды сильно облегчит жизнь водителям. Он состоит из модулей, поэтому его можно ремонтировать самостоятельно...

Студенты построили модульный электромобиль, который можно ремонтировать самому

Этот электромобиль однажды сильно облегчит жизнь водителям. Он состоит из модулей, поэтому его можно ремонтировать самостоятельно. Концепт-кар построили нидерландские студенты из Технического университета Эйндховена.

Электромобиль оснащён диагностической системой. Она позволяет выявить любые неполадки. Достаточно подключить к машине смартфон, и можно увидеть проблему, а также понять, какие инструменты понадобятся. Они, кстати, хранятся в переднем багажнике.

[Марк Макс Ховенаарс, разработчик электромобиля]:

«Также можно посмотреть на 3D-модель автомобиля и найти эту красную точку. Она покажет, где именно находится сломанный компонент».

Ключевая проблема при ремонте электромобилей – доступ к аккумуляторным батареям. Они часто полностью интегрированы в платформу машины. Добраться до них может только профессионал.

Изобретатели решили этот вопрос, создав модульную аккумуляторную систему, состоящую из четырёх блоков.

[Каллюм Армаур, разработчик электромобиля]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Это наш модульный аккумуляторный блок, доступ к которому осуществляется через боковую юбку. Нажимаете на защёлку, открываете и видите модули. Потом нужно отпустить только один фиксатор, а затем достать батарею вот так. И это очень легко сделать самому».

По модульному принципу также создана трансмиссия. В отдельных отсеках расположены двигатель и коробка передач.

Кроме того, легко снимаются бамперы и крылья. В принципе, весь кузов можно разобрать за несколько минут.

Модульный электромобиль позволит водителям снизить затраты на ремонт. В мастерских он часто обходится очень дорого.

Короткая ссылка на эту страницу: