13 000 артистов звенели колокольчиками на фестиваль «Сурваки» в Болгарии

Улицы болгарского города Перник наполняются красками и звуками. Около 13 тысяч артистов в масках принимают участие в одном из самых ярких и популярных фестивалей страны.

Каждый год сюда съезжаются участники из других деревень и городов на старейший в стране карнавал «Сурваки».

Самих артистов называют «кукерами» или «сурвакарами». Они исполняют свои мистические танцы, чтобы отогнать злых духов, отметить окончание зимы и встретить весну с надеждой на хороший урожай, здоровье и счастье.

Костюмы сшиты из овечьего или козьего меха. На них надевают множество медных колокольчиков, которые звенят при движении.

Все маски ручной работы. Часто они изображают животных или мифических существ и могут достигать трёх метров в высоту.

Каждый регион демонстрирует свои неповторимые стили танца и костюмов.

Сегодня «Сурваки» превратился в одно из крупнейших культурных мероприятий на Балканах. При этом в нынешнем году фестиваль отмечает свой 60-й юбилей.

[Эмилиан Таков, руководитель народного коллектива]:

«С нашей группой мы исполняем свадебный ритуал. Мы воссоздаём бракосочетание молодой пары, за которым следует рождение ребёнка. И это как символ плодородия, на которое мы надеемся в течение всего года».

Член жюри фестиваля и директор местной художественной галереи говорит, что важно передавать традиции следующему поколению.

[Галина Декова, член жюри Surva 2026]:

«Эту традицию следует отличать от подобных в других регионах страны, где тоже используют кукерские ритуалы с масками. У них это весенние обряды, связанные с плодородием, сосредоточенные на посеве, вспашке и сборе урожая. А в регионе Перника ношение масок в первую очередь предназначено для изгнания тёмных злых духов».

В этом году юбилейный фестиваль растянули на десять дней. Он собрал рекордное количество участников и посетителей. Культурная программа включила выставки, концерты, представления, мастер-классы и грандиозные парады.

