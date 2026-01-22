Во Франкфуртском зоопарке подрастает детёныш редкой обезьяны бонобо

Во Франкфуртском зоопарке подрастает детёныш бонобо. Он родился в начале декабря у самки по кличке Микси...

Во Франкфуртском зоопарке подрастает детёныш бонобо. Он родился в начале декабря у самки по кличке Микси. Детёнышу дали имя Фаро.

[Штеффен Грефф, смотритель зоопарка]:

«Фаро – это название национального парка в Камеруне. Мы всегда стараемся давать нашим животным имена из стран их происхождения или хотя бы с континента их происхождения».

Микси приносит детёныша уже в четвёртый раз, поэтому она опытная мама. По словам смотрителей, она хорошо заботиться о Фаро.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Пока детёныш только пьёт молоко и много спит.

[Штеффен Грефф, смотритель зоопарка]:

«Прежде чем он начнёт активно и безопасно лазить и ходить самостоятельно, пройдёт примерно год».

У бонобо во главе сообщества стоит самка, поэтому детёныши-самцы остаются с матерью, а детёныши-самки покидают группу.

[Штеффен Грефф, смотритель зоопарка]:

«Поэтому, когда Фаро подрастёт и, возможно, отправится в другой зоопарк для размножения, его мать поедет с ним. Нельзя разлучать Фаро и Микси. Они всегда будут вместе».

После рождения Фаро во Франкфуртском зоопарке стало 18 бонобо. Этот вид обезьян считается редким.

Короткая ссылка на эту страницу: