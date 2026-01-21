Впервые в Австралии инвалид-колясочник стал нетбольным судьёй

Восемнадцатилетний Броди Тейлор стал первым в Австралии инвалидом-колясочником, который получил аккредитацию на судейство матчей по нетболу...
Дата загрузки: 2026-01-21
Восемнадцатилетний Броди Тейлор стал первым в Австралии инвалидом-колясочником, который получил аккредитацию на судейство матчей по нетболу.
[Броди Тейлор, спортивный судья]:
«Честно говоря, я не знал об этом, но узнав, подумал, что это очень круто».
Мама юноши – тоже спортивный судья.
[Дел Тейлор, мама судьи-инвалида]:
«Я была очень удивлена и взволнована. Я сказала Броди, что это откроет перед ним много дверей. У него было немного возможностей для трудоустройства».
Мама судьи говорит, что помогала сыну развивать способности, но всё же он сам по себе оказался талантливым.
[Дел Тейлор, мама судьи-инвалида]:
«Иногда он сообразительней меня. Он какое-то время был моим тренером и участвовал во многих тренировочных программах».
Броди не думал о получении лицензии, пока его не заметили на школьных соревнованиях.
[Аманда Маклаклан, сотрудница организации Netball NSW Riverina]:
«Он не отставал от игры, отлично знал правила, его взаимопонимание с игроками и общение на площадке были фантастическими. Я была просто изумлена».
В других штатах Австралии сейчас изучают возможности для инвалидов-колясочников обучаться спортивному судейству.
Ну а Броди только что закончил среднюю школу и планирует учиться в университете в Мельбурне. Он также продолжит судить матчи по нетболу.
Короткая ссылка на эту страницу: