Учёные отслеживают маршруты миграции бабочек-монархов с помощью радиопередатчиков

Учёные из Флориды с помощью новой технологии наблюдают за миграцией бабочек-монархов в режиме реального времени. Это..

Учёные из Флориды с помощью новой технологии наблюдают за миграцией бабочек-монархов в режиме реального времени. Это позволит сделать прорыв в изучении их поведения и маршрутов, которые они используют во время долгого путешествия.

Миграция бабочек-монархов начинается в августе. Они летят из Канады и США на зимовку в Мексику, преодолевая более 4000 километров. Затем возвращаются обратно. Эти насекомые живут всего два месяца, а период миграции длится намного дольше. Бабочки откладывают яйца и умирают. Путь продолжают их потомки. Так что в Северную Америку возвращаются праправнуки насекомых, улетевших оттуда в конце лета – начале осени.

Для отслеживания маршрутов миграции исследователи закрепляют на бабочках миниатюрные радиопередатчики, которые работают на солнечной батарее. Эти приборы весят всего 60 миллиграммов. Отслеживать перемещение насекомых можно с помощью приложения для смартфонов. Радиомаяк работает на протяжении всей жизни бабочки.

[Исла Дюпорж, сотрудница Принстонского университета]:

«В мире известных нам видов насекомых бабочки-монархи мигрируют на самые большие расстояния. Об этих бабочках уже довольно много известно, поскольку их изучают десятилетиями. Но отслеживание их передвижения в режиме реального времени открывает возможность находить ответы на множество вопросов о том, куда они направляются, сколько маршрутов используют, и чем отличаются оседлые популяции от мигрирующих». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Данные радиомаяков отображаются на интерактивных картах. Исследователи видят маршруты перемещения бабочек. Это позволяет понять, как они ориентируются, где останавливаются и как окружающая среда влияет на миграцию.

[Нил Россер, сотрудник Университета Майами]:

«И дело не только в бабочках-монархах, потому что эту технологию можно использовать для наблюдения за другими бабочками и насекомыми. Кто-то прикрепляет эти радиомаяки к крупным стрекозам и видит, куда они летят. Есть и другие мигрирующие виды бабочек, не только один. Так что это меняет правила игры».

По словам учёных, ту же технологию можно использовать для отслеживания миграции саранчи, чтобы уменьшить вред, который она наносит сельскому хозяйству.

Короткая ссылка на эту страницу: