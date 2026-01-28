Собаки-терапевты поднимают настроение пассажирам в международном аэропорту в мексиканском городе Сумпанго. В сопровождении служащих Национальной гвардии..

Собаки-терапевты эмоционально поддерживают пассажиров в аэропорту в Мексики

Собаки-терапевты поднимают настроение пассажирам в международном аэропорту в мексиканском городе Сумпанго. В сопровождении служащих Национальной гвардии питомцы обходят залы вылета и прилёта.

В команду входят самоед Маршалл, такса Дельта, лабрадор Тачо и французский бульдог Мамут. Все собаки молодые, поэтому обязательно должны делать перерывы во время работы. Они патрулируют аэропорт час-полтора. Затем уходят отдыхать.

[Далия Лопес, служащая Национальной гвардии]:

«Моя задача – направлять собаку, чтобы люди могли её погладить, почувствовать себя в безопасности и быть счастливыми».

Программу в ноябре прошлого года запустила администрация аэропорта в партнёрстве с Национальной гвардией. Так руководство воздушной гавани хочет помочь пассажирам чувствовать себя комфортнее.

[Франсиско Кастро, служащий Национальной гвардии]:

«Мы уже считаем собак коллегами. Мы их проводники, а они помогают людям снять стресс и успокоиться».

Некоторые пассажиры хотят погладить собак, чтобы прийти в себя после длительного перелёта. А некоторым просто приятно побыть рядом с животными.

Такую программу в будущем могут запустить и в других аэропортах Мексики.

