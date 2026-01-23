Женщины-мотоциклистки помогают беременным добираться до больниц в Кении

Команда женщин-мотоциклисток помогает беременным в Кении. В первую очередь в этом нуждаются в сельских районах. Часто..

Команда женщин-мотоциклисток помогает беременным в Кении. В первую очередь в этом нуждаются в сельских районах. Часто беременные не могут попасть в поликлинику или больницу из-за того, что у них нет денег на автобус, либо из-за отсутствия транспорта.

Мотоциклетная команда появилась в 2022 году. Она охватывает сельские районы вокруг Сиайи, Кисуму и Хома-Бэй. Большинство женщин-мотоциклисток – медики. А некоторые присоединились к ним после того, как сами пережили трудности.

[Джеклин Барака, мотоциклистка]:

«В 2019 году я была беременна, и поскольку не успела вовремя добраться до больницы, мой ребёнок умер. Поэтому хочу помогать женщинам».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По данным ЮНИСЕФ, в Кении ежегодно более 5000 женщин и около 30 000 новорождённых умирают во время беременности или родов по причинам, которые можно было предотвратить.

[Эвелин Ачиенг, медсестра фонда «Матибабу»]:

«Наиболее распространенными осложнениями были случаи смерти матерей от послеродового кровотечения дома. У некоторых женщин могло быть повышенное кровяное давление, о котором они могли не знать, что также приводило к смерти».

Сейчас ситуация меняется.

[Морин Ачиенг, местная жительница]:

«Мне всегда было сложно оплачивать проезд на автобусе до клиники. Если я не могла поехать, то приходилось переносить приём на другой день. К счастью, теперь стало проще. Я записываюсь к девушке-мотоциклистке, а она звонит мне в день, когда я должна поехать в клинику. Девушка приезжает за мной, отвозит меня на приём, а затем отвозит домой».

С 2022 по 2024 год в местных больницах количество родов увеличилось на 67%. На дородовые приёмы к врачу стали приходить в два раза чаще. Также в два раза увеличилось количество ультразвуковых исследований, которые помогают определять состояние здоровья матери и ребёнка.

Короткая ссылка на эту страницу: