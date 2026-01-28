Один из последних переживших Холокост: «Ненависть смертельна»

В Международный день памяти жертв Холокоста 97-летний Нейт Лейпцигер стоит рядом со своим портретом на фотовыставке..

В Международный день памяти жертв Холокоста 97-летний Нейт Лейпцигер стоит рядом со своим портретом на фотовыставке под названием «Мы выжили» в Организации Объединённых Наций. На снимке он на той же деревянной койке, на которой он спал в 15-летнем возрасте во время войны.

Сегодня, спустя восемьдесят один год после освобождения концлагеря Освенцим, Нейт выступает с предупреждением.

[Нейт Лейпцигер, переживший Холокост]:

«Какова причина уничтожения миллионов людей во время Холокоста и последующих геноцидов, будь то геноцид в Руанде, в Нигерии или в Камбодже? Что мотивировало все эти геноциды? Всё просто. Это ненависть. Ненависть к другим. И это движущая сила уничтожения нашей человеческой расы. Поэтому мы должны учить молодежь, что ненависть смертельна».

Нейт родился в еврейской семье в польском Хожуве в феврале 1928 года. Его увезли в Освенцим в 15-летнем возрасте вместе с семьёй. Тогда, сидя в поезде, он не подозревал, что видит своих мать и сестру в последний раз. Позже их убили в газовых камерах.

[Нейт Лейпцигер, переживший Холокост]:

«Я с ними так и не попрощался. Мне казалось, что у меня всегда будет возможность поговорить с ними и снова быть с ними».

Нейт говорит, что его удалось спасти благодаря вмешательству отца.

[Нейт Лейпцигер, переживший Холокост]:

«Мой отец спас меня из очереди в газовую камеру в концлагере Освенцим. Он спас мне жизнь всего за две минуты до того, как меня увели. И с тех пор он спасал мне жизнь много раз. Интересно, что каждый раз, когда он вмешивался, спасая мне жизнь, играла роль добрая воля нациста. И в трёх случаях обращения к нацистским чиновникам помогли мне остаться в живых и быть здесь сегодня».

После Нейт эмигрировал в Канаду, где стал инженером, женился и создал семью. На протяжении десятилетий он активно занимался просветительской деятельностью, рассказывая о Холокосте. В том числе в рамках образовательной программы «Марш жизни», в ходе которой участники со всего мира проходят трёхкилометровый маршрут в крупнейшем нацистском комплексе, построенном во время Второй мировой войны.

Сегодня Нейт – один из немногих оставшихся в живых, кто может поделиться свидетельствами из первых рук. Он говорит, что это большая ответственность.

[Нейт Лейпцигер, переживший Холокост]:

«То, что я выжил, – это и есть моя мотивация. Я один из немногих, кто продолжает говорить. Я чувствую, что на моих плечах сидят 6 миллионов человек и говорят: ты должен говорить от нашего имени, поскольку, если ты нас забудешь, ты ещё раз нас убьёшь».

