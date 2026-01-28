В Омане перевернулась лодка с туристами из Франции

В Омане утонули трое французских туристов. Прогулочная лодка, в которой они находились, перевернулась в водах у..
В Омане утонули трое французских туристов. Прогулочная лодка, в которой они находились, перевернулась в водах у берегов Маската – столицы султаната. Ещё двое туристов пострадали. Травмы незначительные.
Как сообщила полиция Омана, всего на борту находились 25 туристов из Франции, а также гид и капитан.
По данным местных СМИ, судно направлялось к островам Дайманият. Это популярное место для дайвинга к северо-западу от столицы известно своей нетронутой подводной средой.
В момент инцидента лодка находилась примерно в 4,5 километрах от главного порта Маската – Султан Кабус. Почему она затонуло, пока неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняют, ведётся следствие.
Оман расположен на восточной окраине Аравийского полуострова. Султанат привлекает туристов со всего мира своими возможностями для дайвинга и природной красотой. В 2024 году страну посетило около четырёх миллионов туристов. К 2040 году власти планируют утроить это число, делая ставку на экологичный туризм.
