Мексика: протесты против повышения цен на бензин

Сотни мексиканцев, возмущённых планируемым повышением цен на бензин, вышли с протестом на улицы Мехико в первый день 2017 года.

На прошлой неделе министр финансов Мексики сказал, что цены на топливо вырастут в январе приблизительно на 20%. Правительство намерено отказаться от фиксированной стоимости горючего. Из-за этого экономисты уже начали пересматривать прогнозы инфляции в Мексике на 2017 год.

Демонстранты несут плакаты и выкрикивают «долой Пенью», обращаясь к президенту страны Энрике Пенье Ньето. Они говорят, что правительство инвестирует недостаточно средств в энергетический сектор.

[протестующий]:

«Вопрос с бензином – это проблема. Но проблема не в том, что цены повышаются. Проблема в том, что за более чем 30 лет они не смогли построить нефтеперерабатывающие заводы. Они крадут наши налоги, а это приводит к тому, что у страны появляются проблемы с бензином».

Повышение цен может привести к дальнейшему падению рейтинга президента. Его уже обвиняют в плохом управлении экономикой, росте насилия в стране и коррупции.

[протестующий]:

«Этот протест – полное отрицание того, что сделало правительство. Цены на бензин – это последняя капля в процессе развала страны».

Повышение цен – важная часть масштабной реформы. В 2013 году она привела к завершению 75-летней монополии государственной нефтяной компании Pemex.

В апреле власти впервые позволили частным компаниям импортировать топливо. Это произошло на девять месяцев раньше срока, оговоренного в программе реформ.

Изменения в законодательстве также привели к тому, что в стране появились частные заправки не под брендом Pemex. Впервые с 30-х годов прошлого столетия.

Стоимость бензина в Мексике выше, чем в США, где преобладают рыночные цены.