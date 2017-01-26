Первый в Европе подводный музей открылся в Испании

Первый в Европе подводный музей официально открылся для посещений. Выставочным пространством служит дно Атлантического океана рядом с испанским островом Лансароте, входящим в состав Канарских островов.

В рамках экспозиции представлены около 200 скульптур, изображающих людей разного пола и возраста. Статуи выполнены в натуральную величину. Ещё один впечатляющий экспонат – 30-метровый забор весом 100 тонн, ограждающий подводный ботанический сад.

Одна из инсталляций называется «Плот Лампедузы». Она посвящена беженцам, которые пересекали моря в надежде найти лучшую долю в Европе.

Автор скульптур и создатель музея – британец Джейсон де Кайрес Тейлор. Над своими творениями он работал два года. Инсталляции сделаны из экологически чистого материала. По замыслу скульптора, они должны сыграть роль искусственного рифа. Уже сейчас музей полюбился различным морским животным.

Ещё одна цель создателя выставки – с помощью искусства привлечь внимание к проблемам окружающей среды.

Полюбоваться красотами необычного музея на 14-метровой глубине могут все любители подводного плавания. Посетителей доставляют к нему в составе экскурсии. Гидрокостюм, ласты и акваланг обязательны.

Строительство музея финансировали местные власти.

Подобные инсталляции британский скульптор также создавал у берегов Мексики, Багамских островов и Гренады.