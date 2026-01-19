fb pixel
Нигерийские производители сахара джаггери процветают, несмотря на конкуренцию

Нигериец Джамилу Усман продолжает 200-летнее семейное дело по производству джаггери. Это нерафинированный брикетированный сахар. Его делают..

Дата загрузки: 2026-01-20

Нигериец Джамилу Усман продолжает 200-летнее семейное дело по производству джаггери. Это нерафинированный брикетированный сахар. Его делают из тростника или пальмового сока.

Небольшая ферма Джамилу процветает, хотя страна импортирует почти 1,5 миллиона тонн белого сахара в год. Крупнейший поставщик – Бразилия. Она обеспечивает продукцией большую часть рынка Нигерии.

Но такие производители, как Джамилу, продолжают древнее ремесло. Мужчина ухаживает за тростниковыми плантациями в провинции Кано на севере страны.

[Джамилу Усман, владелец фермы]:
«Мы делаем этот сахар из созревшего сахарного тростника. После сезона дождей устанавливаем машины и пропускаем через них стебли тростника. От мякоти отделяется сок. Потом мы его варим».

Горячий сироп разливают в стальные формы и оставляют остывать. Затем рабочие упаковывают сахар в картонные коробки. В таком виде он поступает в продажу. У Джамилу – оптовые покупатели.

[Алкасим Замба, покупатель]:

«Коробка тростникового сахара стоит 19 долларов. Мы его покупаем и экспортируем в Гану, Чад, Камерун и другие страны».

Джаггери также производят в Южной Азии, в основном в Индии, Непале и Бангладеш.

