В Будапеште спасатели вытащили собаку из покрытого льдом Дуная

В Будапеште пожарные спасли собаку, упавшую в частично замёрзший Дунай. Ледяная корка не позволяла животному выбраться..

В Будапеште пожарные спасли собаку, упавшую в частично замёрзший Дунай. Ледяная корка не позволяла животному выбраться из воды.

На помощь пожарным также пришёл дайвер. Для спасения собаки использовали плот и другое специальное оборудование. Всё прошло благополучно.

Замёрзшее животное отнесли в машину скорой помощи, где вытерли и укутали в одеяло. После этого собаку отвезли в ветеринарную клинику для дальнейшего лечения.

В Будапешт пришло похолодание, которое на днях временно парализовало аэропорт. Также почти полностью замёрзло озеро Балатон – крупнейшее в Центральной Европе. Это редкое явление, поскольку зимы в Венгрии в последние десять лет были мягче.

Власти предупредили, что по замёрзшему озеру передвигаться нельзя, поскольку это небезопасно. У береговой линии лёд толщиной от 2 до 9 сантиметров. Этого недостаточно для ходьбы или катания на коньках.

Короткая ссылка на эту страницу: