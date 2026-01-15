В Будапеште спасатели вытащили собаку из покрытого льдом Дуная

В Будапеште пожарные спасли собаку, упавшую в частично замёрзший Дунай. Ледяная корка не позволяла животному выбраться..
В Будапеште пожарные спасли собаку, упавшую в частично замёрзший Дунай. Ледяная корка не позволяла животному выбраться из воды.
На помощь пожарным также пришёл дайвер. Для спасения собаки использовали плот и другое специальное оборудование. Всё прошло благополучно.
Замёрзшее животное отнесли в машину скорой помощи, где вытерли и укутали в одеяло. После этого собаку отвезли в ветеринарную клинику для дальнейшего лечения.
В Будапешт пришло похолодание, которое на днях временно парализовало аэропорт. Также почти полностью замёрзло озеро Балатон – крупнейшее в Центральной Европе. Это редкое явление, поскольку зимы в Венгрии в последние десять лет были мягче.
Власти предупредили, что по замёрзшему озеру передвигаться нельзя, поскольку это небезопасно. У береговой линии лёд толщиной от 2 до 9 сантиметров. Этого недостаточно для ходьбы или катания на коньках.
