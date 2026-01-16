Роскошные суперкары помогли собрать деньги благотворительность в Детройте

Эти роскошные суперкары заставят сильнее биться сердца многих поклонников спортивных автомобилей. В преддверии автосалона в Детройте люксовые гиперкары показали на благотворительной выставке. Её цель – собрать деньги для местного продовольственного банка.

В целом в выставке участвует более 40 автомобилей таких брендов, как Ferrari, Maserati и Lamborghini.

[Сэм Клемет, директор Детройтского автосалона]:

«У нас представлены автомобили всех этих марок. Они особенные, потому что такие машины не каждый день увидишь на улице. <…> Они редкие и дорогие».

Примерно 500 гостей пришли на выставку, чтобы с близкого расстояния рассмотреть уникальные модели стоимостью в несколько миллионов долларов. В их числе – Bentley Continental GTC, McLaren Senna, Lamborghini Aventador и Maserati MC20.

[гость выставки]:

«Плакаты именно с такими автомобилями висели в спальнях поклонников суперкаров, когда они были детьми. Это те самые машины, о которых мы все мечтаем».

Вход на выставку стоит 250 долларов. Собранные деньги пойдут на покупку свежих и качественных продовольственных продуктов для нуждающихся семей. Организация Forgotten Harvest ежедневно поставляет 65 тонн продовольствия таким людям в Детройте.

Североамериканский международный автосалон открывается для публики 17 января и продлится до 25-го. В нём будет участвовать более 40 компаний.