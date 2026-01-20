Как хорватские «диди» прогоняют зиму и призывают весну

Звоном колокольчиков наполнилась обычно тихая деревня Глев на севере Хорватии. Десятки ряженых в огромных остроконечных шапках из овечьей шкуры, танцуя, идут от дома к дому, прогоняя зиму.

Праздник называется «Диди с Камешницы», или «Старики Камешницы». Камешница – это гора в Динарском нагорье. Этот весенний праздник один из самых необычных в Центральной Европе. Происхождение его доподлинно неизвестно, но местные жители говорят, что этой традиции не менее двухсот лет.

[Анте Гулич, организатор праздника]:

«Наши деды и прадеды так праздновали. Мы продолжаем эту традицию, и это приносит нам радость. Это всех развлекает и делает счастливыми».

Процессия так называемых диди ведёт символическую невесту и ищет ей жениха. Ряженые заходят в дома, едят и пьют, пока хозяин не скажет, что жениха нет.

[Анте Гулич, организатор праздника]:

«А звонари прогоняют тёмную зиму и своим звоном и красочным шествием возвещают о скором приходе лучших дней». [Ана, местная жительница]:

«Это прекрасный день для меня. Я бы хотела, чтобы праздник проходил несколько раз в году».

Обойдя все дома, диди так и не находят жениха. Поэтому покидают деревню и возвращаются в следующем году, чтобы снова прогнать зиму.