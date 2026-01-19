72-летний фермер Хэ Вэньсян включает свой газовый котёл лишь изредка, чтобы обогреть спальню. У него дома..

Газ слишком дорогой: жители китайских деревень не могут отапливать свои дома

72-летний фермер Хэ Вэньсян включает свой газовый котёл лишь изредка, чтобы обогреть спальню. У него дома около 15 градусов Цельсия. На улице – мороз.

Хэ живёт на севере Китая в провинции Хэбэй. Он и ещё несколького жителей его деревни решили почти не отапливать свои дома из-за роста цен на природный газ.

Ранее местные власти, погрязшие в долгах, сократили субсидии, призванные стимулировать людей к переходу на чистую энергию.

При этом, как говорит Хэ, субсидии отменили ещё более года назад. Однако власти провинции официально об этом не объявляли.

[Хэ Вэньсян, фермер]:

«Жизнь нелёгкая. Если станет ещё холоднее, то я не выдержу».

Ещё в 2017 году Пекин заявил, что начинает переход с традиционного угольного отопления на природный газ, чтобы снизить загрязнение воздуха.

Цены на природный газ резко выросли, поскольку спрос превысил предложение, а затраты на инфраструктуру увеличились.

Правительственные реформы 2023 года, направленные на увеличение прибыли региональных газораспределительных компаний, ещё больше подстегнули рост цен.

Эта женщина говорит, что они с мужем в прошлом году потратили около 500 долларов на отопление своего дома. Это почти половина их годовой зарплаты.

[местный житель]:

«Мы действительно не можем позволить себе сжигать больше, а в доме очень холодно».

Хотя власти заявляют о расширении использования газа в энергетике и промышленности, Китай по-прежнему во многом опирается на уголь. Кроме того, эффект от газификации оказался ограниченным: рост цен и нехватка топлива свели пользу для населения на нет, и заметного перехода на газ во всей экономике так и не произошло.

Эксперты отмечают, что на практике это выглядит скорее как политические заявления, а не реальный энергетический поворот.

