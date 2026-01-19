fb pixel
Телеканал NTD

В Амстердаме людям раздали 200 000 тюльпанов

В Амстердаме людям раздали 200 000 тюльпанов

Тысячи цветов разных оттенков заполнили Музейную площадь в Амстердаме. В Нидерландах отмечают национальный День тюльпанов. Этот..

Дата загрузки: 2026-01-20

В Амстердаме людям раздали 200 000 тюльпанов

Тысячи цветов разных оттенков заполнили Музейную площадь в Амстердаме. В Нидерландах отмечают национальный День тюльпанов. Этот праздник знаменует начало сезона продаж этих цветов.

[Арьян Смит, глава Ассоциации производителей тюльпанов]:
«Мы празднуем приближение весны. Она скоро наступит. Сейчас зима, но производители готовы в ближайшее время заполнить магазины цветами».

Организаторы приготовили 200 000 тюльпанов для гостей праздника. Каждый может бесплатно взять до десяти штук.

[жительница Амстердама]:
«Я обожаю цветы, а сюда пришла впервые. Сейчас никто мне не дарит цветов, так что это для меня как счастливый выигрыш».

[жительница Амстердама]:
«Это как культурный обмен, и мы рады видеть тюльпаны».

Нидерланды – крупнейший в мире производитель тюльпанов. В прошлом году здесь вырастили два миллиона этих цветов.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...