В Амстердаме людям раздали 200 000 тюльпанов

Тысячи цветов разных оттенков заполнили Музейную площадь в Амстердаме. В Нидерландах отмечают национальный День тюльпанов. Этот праздник знаменует начало сезона продаж этих цветов.

[Арьян Смит, глава Ассоциации производителей тюльпанов]: «Мы празднуем приближение весны. Она скоро наступит. Сейчас зима, но производители готовы в ближайшее время заполнить магазины цветами».

Организаторы приготовили 200 000 тюльпанов для гостей праздника. Каждый может бесплатно взять до десяти штук.

[жительница Амстердама]:

«Я обожаю цветы, а сюда пришла впервые. Сейчас никто мне не дарит цветов, так что это для меня как счастливый выигрыш».

[жительница Амстердама]:

«Это как культурный обмен, и мы рады видеть тюльпаны».