В Амстердаме людям раздали 200 000 тюльпанов

Дата загрузки: 2026-01-20
Тысячи цветов разных оттенков заполнили Музейную площадь в Амстердаме. В Нидерландах отмечают национальный День тюльпанов. Этот праздник знаменует начало сезона продаж этих цветов.
[Арьян Смит, глава Ассоциации производителей тюльпанов]:
«Мы празднуем приближение весны. Она скоро наступит. Сейчас зима, но производители готовы в ближайшее время заполнить магазины цветами».
Организаторы приготовили 200 000 тюльпанов для гостей праздника. Каждый может бесплатно взять до десяти штук.
[жительница Амстердама]:
«Я обожаю цветы, а сюда пришла впервые. Сейчас никто мне не дарит цветов, так что это для меня как счастливый выигрыш».
[жительница Амстердама]:
«Это как культурный обмен, и мы рады видеть тюльпаны».
Нидерланды – крупнейший в мире производитель тюльпанов. В прошлом году здесь вырастили два миллиона этих цветов.
