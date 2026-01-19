Десятки бегунов пробежали зимний марафон в Якутии при – 41°C

В субботу в российской Якутии завершился один из самых экстремальных в мире марафонов на длинные дистанции...

В субботу в российской Якутии завершился один из самых экстремальных в мире марафонов на длинные дистанции. Это седьмой ежегодный зимний марафон «Оймякон – полюс холода». На старте температура воздуха опускалась ниже минус 40-ка градусов по Цельсию.

Рано утром из села Томтор стартовали пятьдесят участников, преодолев дистанции в 50 и 42,2 километра.

При этом Оймяконский улус известен как одно из самых холодных населённых мест на Земле.

Среди участников – 50-летний Алексей Смертин, бывший капитан сборной России по футболу. Он преодолел дистанцию ​​в 50 километров за 4 часа 45 минут, победив в своей возрастной категории.

[Алексей Смертин, участник марафона]:

«Когда ты просто абстрагируешься, остаёшься наедине с природой, ты понимаешь, что, если будешь противиться ей, она просто-напросто тебя под снег закопает. А если ты просто отдашься, несмотря на боль и усталость, расслабишься, то эта сила природы тебя поддержит».

Главным победителем ультрамарафона на 50 километров стал 42-летний бегун из Якутии Александр Моедо. Он финишировал через 3 часа 28 минут.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Другой местный спортсмен Леонид Зыков установил новый рекорд на 42-километровой дистанции. Он преодолел её за впечатляющие 2 часа 58 минут. При этом это была его первая попытка пробежать марафон в таком экстремальном холоде.

[Леонид Зыков, обладатель нового рекорда]:

«Меня зовут Зыков Леонид. Дистанцию марафона пробежал с рекордом трассы. Даже пробежал полтинник и пришёл третьим. Вот, выполнил задачу тренера. Спасибо тренеру».

Приняли участие в марафоне и женщины.

[Матрёна Стручкова, участница марафона]:

«Матрёна Стручкова, 42 километра. Трасса супер. Тяжело, хоть и тепло для нас, но тяжело».

В этом году в соревнованиях зарегистрировались 96 бегунов из 44 регионов России, а также из Японии и Беларуси.

Короткая ссылка на эту страницу: