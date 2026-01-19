Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Дания ничего не смогла сделать, чтобы убрать «российскую..

Трамп обвинил Данию в том, что та не смогла убрать «российскую угрозу» из Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Дания ничего не смогла сделать, чтобы убрать «российскую угрозу» из Гренландии.

На своей странице в соцсети Truth он написал: «НАТО уже 20 лет говорит Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу в Гренландии». К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано».

В субботу Трамп пообещал с 1 февраля ввести пошлины на товары европейских союзников и сохранять их до тех пор, пока Соединённым Штатам не разрешат купить Гренландию.

Тем временем, в воскресенье состоялся внеочередной саммит послов Европейского союза. На нём они достигли широкого соглашения о реагировании на возможные пошлины со стороны Вашингтона. Также они договорились подготовить ответные меры.

Кроме того, председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что принял решение в ближайшие дни созвать внеочередной саммит лидеров Европейского союза для обсуждения реакции блока на действия США.

Кошта также заявил, что его консультации с членами ЕС показали их твёрдую приверженность поддержке Дании и Гренландии и готовность защищаться от любых форм принуждения, продолжая при этом конструктивно взаимодействовать с Соединенными Штатами.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в воскресенье, что ЕС и Великобритания твёрдо привержены защите суверенитета Гренландии и Королевства Дания.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В своем сообщении в соцсети фон дер Лейен написала, что обсудила события вокруг Гренландии с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Короткая ссылка на эту страницу: