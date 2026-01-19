Столкновение скоростных поездов на юге Испании: более 20 погибших

Два скоростных поезда столкнулись в воскресенье на юге Испании. Погибло более 20 человек. И число жертв,..

Два скоростных поезда столкнулись в воскресенье на юге Испании. Погибло более 20 человек. И число жертв, скорее всего, возрастёт.

Авария произошла около восьми вечера недалеко от города Адамус, который входит в муниципалитет Кордова.

Глава региона Андалусия сообщил, что 75 пассажиров были госпитализированы. Большинство доставили в Кордову, в том числе 15 человек с серьёзными травмами.

Как сообщается, частный скоростной поезд Iryo вёз более 300 пассажиров и следовал из Малаги в Мадрид. Примерно через десять минут после выезда часть его вагонов в хвостовой части сошла с рельсов и оказалась на встречных путях.

По ним следовал другой пассажирский скоростной состав Renfe Alvia. Он шёл из Мадрида в Уэльву и вёз около 100 пассажиров.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в сообщении в социальных сетях написал: «Удар был ужасным, в результате чего первые два вагона поезда Renfe были отброшены. Число жертв пока не подтвердили».

Официального вывода о причинах аварии ещё нет, расследование продолжается. Власти отмечают, что сход с рельсов и столкновение произошли на прямом, недавно обновлённом участке путей. Это уже вызвало вопросы у экспертов.

Испанский Красный Крест организовал центр помощи недалеко от места крушения, оказывая поддержку спасателям и людям, ищущим информацию. На месте происшествия также работают военные.

Iryo – это частная итальянская железнодорожная компания. Инцидент она пока никак не прокомментировала.

Между тем, компания-оператор железнодорожных сетей страны приостановила все ж/д-перевозки между Мадридом и Андалусией.

