В зоопарке в Рио-де-Жанейро животных угощают замороженными соками

В Рио-де-Жанейро питомцам зоопарка помогают пережить изнуряющую жару. Для этого приготовили разнообразные ледяные угощения.

Орангутанам раздают арбузное мороженое, а капуцины и паукообразные обезьяны получили замороженный сок дыни. Хищники предпочитают мясо, поэтому угощения для них другие.

[Летисия Фейтоза, биолог]:

«Хищникам, например, ягуару, сегодня предлагали замороженный куриный фарш, брошенный в бассейн. Это также заставляет животное пить больше воды, пока оно пытается поймать еду».

Замороженные угощения не только охлаждают, но и развлекают животных. Это важно для их психологического равновесия. Кроме того, во время кормления людям интереснее наблюдать за питомцами зоопарка.

[гостья зоопарка]:

«Думаю, для них важно охладиться. Если нам жарко, то каково им? К тому же они так сосредоточены, когда поедают мороженое. Очень мило».

В вольерах есть затенённые места, где животные могут спрятаться от жгучего солнца. Также для некоторых питомцев сделаны небольшие водоёмы.

В зоопарке содержат примерно 650 животных 124 видов.

