Первая медицинская эвакуация НАСА: нужен ли врач на МКС?

На днях НАСА провело первую за свою 65-летнюю историю пилотируемых полётов эвакуацию с МКС по медицинским показаниям. Один астронавт из экипажа Crew-11 заболел.

Его имени и предварительного диагноза не раскрывают, сохраняя врачебную тайну. Сообщают только то, что это не связано с травмами или рабочей деятельностью на МКС.

В состав экипажа входили астронавты НАСА Зена Кардман и Майкл Финк, японец Кимия Юи и Олег Платонов из Роскосмоса.

После инцидента у многих возник вопрос о том, нужны ли на борту орбитальной станции врачи. Директор НАСА считает, что такой необходимости нет.

[Джаред Айзекман, директор НАСА]:

«Разве обстоятельства сложились бы иначе, если бы на космической станции бы врач? Думаю, в целом ответ – нет. Астронавты проходят серьёзную подготовку на случай возникновения проблем со здоровьем. Я имею в виду, что они готовы к подобным обстоятельствам. Поэтому экипаж Crew-11 так хорошо справился».

О том, какую медицинскую подготовку получают астронавты, рассказала британская исследовательница и резервный астронавт Меганн Кристиан.

[Меганн Кристиан, исследовательница]:

«Медицинское обучение начинается ещё на этапе базовой подготовки. Сначала изучают различные заболевания, которые могут возникнуть на Международной космической станции».

Меганн объясняет, что надо научиться брать кровь на анализ, вставлять катетер и проводить более сложные медицинские процедуры, которым космонавтов обучают в больнице. Она также говорит, что к каждому астронавту на МКС прикреплён лечащий врач. Они связываются раз в неделю и обсуждают все проблемы со здоровьем. При необходимости с врачом можно поговорить в любое время.

Исследовательница считает, что когда-нибудь врачи будут лично сопровождать космонавтов во время их миссий.

[Меганн Кристиан, исследовательница]:

«НАСА заявило, что присутствие врача ничего не изменило бы в данной ситуации. Но возможно будет иначе, когда миссии отправятся в более отдалённые места, например, на Луну в рамках программы «Артемида», а затем и на Марс. Думаю, вопрос о важности присутствия врача в составе экипажа тщательно рассмотрят».

Эвакуации из космоса из-за проблем со здоровьем происходили и раньше. Так, в 1985 году была сокращена длительность экспедиции «Союз Т-14», поскольку у космонавта Владимира Васютина обострилось хроническое заболевание.

Сейчас на МКС остаются три человека – астронавт НАСА Кристофер Уильямс и двое россиян – Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков, который недавно стал командиром орбитальной станции.

