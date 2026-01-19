Очищение огнём: как лошади прыгают через костры в испанском городке

Дым, огонь и сотни восторженных зрителей. В испанском городке Сан-Бартоломе-де-Пинарес проходит традиционный праздник «Лас Луминариас». Десятки наездников направляют своих лошадей прямо на костёр, и те перепрыгивают.

Местные жители верят, что старинный обряд поможет лошадям сохранить здоровье на весь год, а также защитит от возможных травм. Праздник проходит каждый год в канун Дня святого Антония – покровителя животных в Испании.

[участник праздника]:

«Ну что ж, отлично, давайте насладимся праздником и сохраним энтузиазм на весь год. Это наш вечер. Так что давайте отбросим волнение и насладимся тем, что любим. Это наш праздник, наш день!» [участник праздника]:

«Для меня это лучший городской фестиваль, потому что он необычный. И к тому же мы целый год ухаживаем за своими лошадьми ради этого фестиваля».

Перед праздником лошадям обстригают или заплетают гривы и хвосты, чтобы не загорелись. После обряда животных осматривает ветеринар. Пострадавших ни разу не было. В этом году в фестивале участвовали 100 лошадей.

