На ювелирной выставке в Токио наблюдается рост цен из-за подорожания золота

Сверкающие кольца и массивные золотые ожерелья на токийской ювелирной выставке всегда были символом праздников, романтики и коллекционирования.

Но теперь эти изделия также рассматриваются как активы, поскольку стремительный рост цен на золото превращает ювелирные изделия одновременно и в украшения, и инвестицию.

Рост цен обусловлен глобальной экономической неопределённостью и колебаниями валютных курсов.

Теперь толпы посетителей устремились к стендам с драгоценными металлами.

[Синносукэ Фудзита, замдиректора выставки]:

«В условиях резкого роста цен на золото эта выставка стала местом концентрации высокоценных активов. Особенно много посетителей собирается у стендов с золотом».

Четырёхдневная выставка объединила сотни участников из Японии и других стран, демонстрирующих готовые ювелирные изделия, драгоценные камни и жемчуг, а также услуги по упаковке и производству.

Рост цен на золото создал у покупателей ощущение срочности.

[Акира Охаси, директор Goldon Jewellery]:

«С начала года цены на золото и серебро продолжают расти. Многие покупатели считают, что цены вырастут ещё больше, поэтому они спешат совершить покупку до того, как это произойдёт».

Несмотря на рост цен, Азия остаётся привлекательным местом для поиска ювелирных изделий. Рабочая сила в регионе по-прежнему относительно дешевле, чем в США, поэтому цены здесь пока ниже.

