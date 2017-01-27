Рынок игрушек Великобритании рекордно вырос

Эти милые разноцветные фигурки – хит продаж в британских магазинах детских игрушек. Несмотря на свои скромные размеры они помогли поднять продажи в сфере до рекордного уровня. В прошлом году объём рынка увеличился более чем на 6% до четырёх миллиардов ста миллионов евро.

Забавные фигурки стоят недорого, но их – сотни. Дети, конечно же, стремятся собрать всю коллекцию.

[Мэри Вуд, представительница Ассоциации British Toy and Hobbies]:

«Согласно статистике, в прошлом году одной из четырёх покупок было приобретение игрушек из коллекций. Спрос вырос на 44%. Это очень привлекательная область для детей. Они просто любят собирать». [Верити Грум, менеджер бренда Shopkins]:

«Есть много игрушек, которые можно купить. Но дети просят у родителей то, что им нравится».

Маленьких покупателей также привлекают так называемые покупки вслепую. То есть им предлагают купить фигурки, упакованные в яркие коробочки. Это своего рода лотерея: внутри может оказаться очень редкая фигурка, а может оказаться и та, что уже есть в коллекции. Но и в этом случае существует выход.

[Фредерик Тютт, аналитик компании NPD Group]:

«Они возьмут их в школу. Если у них есть повторяющиеся игрушки, то они поменяются со своими друзьями».

В дополнение к популярным маленьким фигуркам в магазинах появились и миниатюрные светящиеся куклы. Возможно, они станут следующим массовым хобби у британских детей.

[Магали Клузе, менеджер бренда Glimmies]:

«Это маленькие звёздочки-феи, которые живут в лесу. Они загораются в темноте, но, если их переместить к свету, они перестанут светиться».

Такие куколки стоят меньше пяти евро. Компания-производитель надеется на высокий уровень продаж в Великобритании.

В настоящее время британский рынок игрушек – крупнейший в Европе и четвёртый по величине в мире.