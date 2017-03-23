CeBit: «умные» игры и игрушки

Эти деревянные кирпичики не выглядят особо высокотехнологично. Но они «умнее», чем кажется на первый взгляд.

Игра называется «Имагно». Это первое изобретение немецкого стартапа Metoi. Представили его на выставке CeBit, которая проходит в Ганновере.

Кирпичики соединены со смартфоном, на котором отображаются разные игры, проигрываются истории или звуки.

Глава компании говорит: разрабатывала игрушку с мыслью о своих детях и с целью увлечь малышей реальными играми, а не электронными устройствами.

[Керстин Рудат, глава Matoi]:

«Мы хотим, чтобы наши дети играли с этим (деревянные кирпичики), а они хотят играть с этим (смартфон). Мы взяли лучшее из обоих миров, объединили дерево и высокие технологии. В «умных» кирпичиках находятся невидимые сенсоры. Ими можно управлять при помощи приложения».

Ещё одна «умная» игра на выставке — интерактивная стена. Она заставляет детей двигаться. Польская компания разработала 14 её вариантов. Для неё нужен проектор и четыре микрофона, которые определяют место, куда ударил мяч. Это означает, что установки специальных экранов не требуется.

Стоит комплект 4000 евро. Ориентирована компания не на домашнее использование, а на детские центры, больницы, аэропорты и любые другие места, где нужен детский уголок.

[Доминка Сивик, представитель Knoocker]:

«Мы хотели создать игру, которая заставляет детей двигаться. И это наше изобретение».

Любители музыки могут воспользоваться так называемым «Музыкальным сканером». Программа преобразует любую мелодию в интересную игру.

[Себастьян Мургул, основатель компании]:

«Вы импортируете mp3-файл или видео с YouTube, и наш умный алгоритм анализирует музыку и создаёт ноты для любого инструмента, например, пианино».

А компания из города Кассель разработала велосипедный держатель для смартфонов. Он усиливает звук, чтобы пользователь мог не использовать наушники или усилители.

[Сохраб Нурзайе, глава Sminno]:

«Конструкция и материал держателя усиливают звук. Вы можете слушать музыку без наушников, можете услышать навигатор без наушников. И впервые можете звонить без посторонних шумов».

CeBit – крупнейшая международная выставка информационных и телекоммуникационных технологий. В этом году страной-партнёром мероприятия стала Япония.