CeBit: «умные» игры и игрушки

Игра называется «Имагно». Это первое изобретение немецкого стартапа Metoi. Представили его на выставке CeBit, которая проходит в Ганновере.
Кирпичики соединены со смартфоном, на котором отображаются разные игры, проигрываются истории или звуки.
Глава компании говорит: разрабатывала игрушку с мыслью о своих детях и с целью увлечь малышей реальными играми, а не электронными устройствами.
[Керстин Рудат, глава Matoi]:
«Мы хотим, чтобы наши дети играли с этим (деревянные кирпичики), а они хотят играть с этим (смартфон). Мы взяли лучшее из обоих миров, объединили дерево и высокие технологии. В «умных» кирпичиках находятся невидимые сенсоры. Ими можно управлять при помощи приложения».
Ещё одна «умная» игра на выставке — интерактивная стена. Она заставляет детей двигаться. Польская компания разработала 14 её вариантов. Для неё нужен проектор и четыре микрофона, которые определяют место, куда ударил мяч. Это означает, что установки специальных экранов не требуется.
Стоит комплект 4000 евро. Ориентирована компания не на домашнее использование, а на детские центры, больницы, аэропорты и любые другие места, где нужен детский уголок.
[Доминка Сивик, представитель Knoocker]:
«Мы хотели создать игру, которая заставляет детей двигаться. И это наше изобретение».
Любители музыки могут воспользоваться так называемым «Музыкальным сканером». Программа преобразует любую мелодию в интересную игру.
[Себастьян Мургул, основатель компании]:
«Вы импортируете mp3-файл или видео с YouTube, и наш умный алгоритм анализирует музыку и создаёт ноты для любого инструмента, например, пианино».
А компания из города Кассель разработала велосипедный держатель для смартфонов. Он усиливает звук, чтобы пользователь мог не использовать наушники или усилители.
[Сохраб Нурзайе, глава Sminno]:
«Конструкция и материал держателя усиливают звук. Вы можете слушать музыку без наушников, можете услышать навигатор без наушников. И впервые можете звонить без посторонних шумов».
CeBit – крупнейшая международная выставка информационных и телекоммуникационных технологий. В этом году страной-партнёром мероприятия стала Япония.