Серьги с розовым и голубым бриллиантами выставят на торги

[Дэвид Беннетт, представитель Sotheby’s]:

«Я даже не думаю, а уверен, что ещё никогда не выставляли на аукцион другую пару цветных бриллиантов такого размера и ценности. Безусловно, это будут самые дорогие серьги, которые когда-либо появлялись на торгах».

Аукционный дом Sotheby’s представил в Лондоне уникальное украшение – серьги с розовым и голубым бриллиантами. Их называют «Артемида розовая» и «Аполлон голубой». Вскоре их выставят на торги. Выручить за серьги планируют до 70 миллионов долларов.

«Аполлон голубой» — безупречный бриллиант без внутренних и внешних дефектов. Весит 14 с половиной карат. Оценивается в 38–50 миллионов долларов.

[Дэвид Беннетт, представитель Sotheby’s]:

«Это классическая неизменённая грушевидная форма безупречного бриллианта типа B. Он относится к подгруппе алмазов ярко-синего цвета и получил наивысшую оценку Геммологического института Америки. Он отвечает всем требованиям».

«Артемиду розовую» весом 16 карат предполагается продать за сумму от 12 с половиной до 18 миллионов долларов.

[Дэвид Беннетт, представитель Sotheby’s]:

«Что украшает эту пару, так это серьга с бриллиантом интенсивного розового цвета. Он чуть бледнее ярко-розового, но весьма очаровательный и идеально подходит к синему цвету. Это уникальная пара цветных бриллиантов, способная украсить женщину».

У бриллиантов могут появиться два покупателя, поскольку продавать их будут по-отдельности. Но, возможно, кто-то захочет владеть обеими серьгами. Аукцион пройдёт в Женеве 16 мая.