Древние мумии в Йемене портятся из-за войны

[Абдельрахман Джаралла, сотрудник музея]:

«Мумии начали разлагаться и заражаются бактериями. Без электричества не работает оборудование. И нам нужны химикаты, которыми обрабатывают мумии каждые полгода. Но из-за экономической и политической ситуации в стране они недоступны».

Древние мумии, которые хранятся в археологическом музее в Сане, начинают портиться. Из-за гражданской войны в Йемене прекратилось финансирование. Невозможно получить из-за рубежа химикаты, необходимые для обработки мумифицированных экспонатов. Кроме того, нет электричества.

Возраст мумий превышает две с половиной тысячи лет. Они принадлежат домусульманской цивилизации.

[Фахми аль Орейки, сотрудник музея]:

«У нас 12 мумий. Эта коллекция выставлена здесь. Есть ещё одна. Она в очень плохом состоянии и находится в другом здании. Мы изолировали её, потому что мумии почти разложились. Нельзя держать их рядом со «здоровыми» мумиями, потому что бактерии распространятся и на них».

Учёные призывают правительство и весь мир помочь им сохранить исторические реликвии.

[Амида Шалан, профессор университета в Сане]:

«Война разрушила много исторических памятников. Кое что осталось, например, эти мумии, но их нужно суметь сохранить. Музеи надо восстанавливать и делать это быстро».

Более двух лет назад в Йемене вспыхнул конфликт между повстанцами-хуситами и суннитским правительством. Мятежников поддерживает Ирак и часть армии, лояльная экс-президенту Салеху. На стороне властей Йемена выступает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

В стране закрыты воздушные и морские порты. Из-за этого сложно доставлять из-за рубежа продовольствие и другие необходимые товары.