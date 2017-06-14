Врачи могут спасать пациентов, отправляя к ним дроны

Иногда в спасении жизни пациента счёт идёт на минуты. Например, при сердечном приступе. Если в этот момент человек оказался далеко от больницы, то скорая помощь обычно приезжает слишком поздно.

В США проблему хотят решить при помощи дронов. В Нью-Джерси тестируют систему доставки медикаментов и даже дефибрилляторов в отдалённые районы.

[Клайд Янси, кардиолог]:

«Идея в том, что дрон, оборудованный дефибриллятором, прибывает через несколько минут после звонка в «911». Время реагирования можно сократить на 75%, а это очень много. Мы же пытаемся спасти жизнь. На кону — не деньги, а жизнь человека».

Мировая статистика показывает: остановка сердца – самая распространённая причина смерти в мире. Каждый год от этого умирает более шести миллионов человек.

[Клайд Янси, кардиолог]:

«К сожалению, только 10% людей, у которых случается сердечный приступ за пределами больницы, полностью восстанавливаются и возвращаются к нормальной жизни».

На этой неделе в журнале Американской медицинской ассоциации вышел отчёт по результатам тестирования дронов. Согласно нему, беспилотные аппараты прибывали к пациентам с сердечным приступом почти на 17 минут быстрее машин скорой помощи.

При этом по-прежнему нужно решить многие вопросы. Например, если у человека случился сердечный приступ на улице, как прохожие об этом узнают. Даже если дрон прибудет раньше, найдётся ли среди людей тот, кто умеет пользоваться дефибриллятором.

Но, в любом случае, эксперты говорят, что технологию стоит развивать, потому что однажды она сможет спасать жизнь людям.